Humberto Locoselli Filho participou de júri de Salão de Arte

A Associação Comercial de São Paulo, Distrital Pinheiros, realizou em dezembro passado, seu 32º Salão de Arte “Eugênio Bassi”, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O artista plástico Humberto Locoselli Filho, morador de Vargem Grande do Sul, mais uma vez fez parte da comissão julgadora do Salão.

Humberto já participou de exposições com suas obras em vários estados, e também em mostras individuais na Fundação CESP e TELESP. Ele obteve a medalha de ouro na Academia Interamericana de Belas Artes “Hercules Florence”, medalha de bronze na 3ª Bienal Internacional de Artes Plásticas em Vargem Grande do Sul, fez exposição conjunta pela Wellnes Sports Convention, Bienal de SP. Além de participar do júri do 31º Salão de Arte, Humberto também foi jurado da União Brasileira de Arte em Porcelana (Ubap). Também participou como hours concours do evento, com sua obra Pieta.

Neste 32º Salão de Arte “Eugênio Bassi”, também fizeram parte da comissão julgadora os artistas plásticos Doris Arantes S. Cook, Naya Mesquita, Olívia Cook, Rejane Tacchi, Rodolfo Tamarini Netto, Ricardo Bassi, Rosana Anicelli, Silvia Maria S. Domingos e Zaé Júnior. A exposição contou com quadros e esculturas de dezenas de artistas.