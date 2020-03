Neste mês tem exames médicos para as piscinas públicas

Os exames médicos e a confecção de carteirinhas para os usuários das piscinas públicas começaram na última quinta-feira, dia 12, pelo Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura.

Os interessados devem procurar o Departamento no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, na Avenida Regato, nº 407, no Centro, levando duas fotos 3×4, RG, CPF, comprovante de residência (todos originais) e R$ 10,50 para confecção da carteirinha. As novas carteiras terão a validade de dois anos e serão renovados os exames médicos trimestralmente e sem custo.

Os exames médicos serão realizados no Clube XXI de Abril, na Vila Polar, na próxima terça-feira, dia 17, e no dia 23 deste mês, às 18h. No Centro E.E. José Cortez, na Vila Santana, os exames acontecerão na próxima quinta-feira, dia 19, às 18h.

Os exames não são agendados e serão realizados por ordem de chegada. Informações pelo telefone (19) 3641-2325 ou o e-mail esporte@vgsul.sp.gov.br. O escritório funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.