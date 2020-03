Mais 50 jovens participou da Solenidade de Matrícula do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, que aconteceu no sábado, dia 14. O evento, que marcou o início da formação militar dos vargengrandenses, foi às 9h, na sede do Tiro de Guerra, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento.