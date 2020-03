Times disputam vagas para as semifinais da Taça Sicoob

A oitava rodada da 8º edição da Copa dos Campeões Regionais de Futebol Taça Sicoob Crediçucar 2020, realizada no último domingo, dia 8, definiu os times que disputam as quartas de final. Já neste domingo, dia 15, as equipes brigam para avançar às semifinais da competição.

As partidas do torneio, em homenagem ao desportista Toru Nako, acontecem no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O campeonato é realizado pela Liga de Desporto Vargengrandense e o Departamento de Esportes e Lazer, com apoio da prefeitura e do Sicoob Crediçucar.

A rodada começou com uma goleada sofrida pelo time vargengrandense Nako FC, que não teve chances diante do atual campeão do evento, o Grupo JCN, de São João da Boa Vista. Com futebol de muito entrosamento e técnica de seus atletas, o JCN não teve dificuldades para dominar o adversário e aplicar a segunda maior goleada da competição: 9 a 0.

Os gols do JCN foram três de Antônio, dois de Josias, dois de Devid, um de Samuel e um de Juliano, que fez um gol de placa considerado um dos mais belos entre as oito edições, conforme pontuou Juninho Chareli, presidente da Liga. O time Grupo JCN se mantém como líder geral da competição. Já o Nako, mesmo com a derrota, fica com a segunda melhor terceira colocação do evento.

De virada, a Sociedade Esportiva Sanjoanense fez 2 a 1 no Juventus FC, de São José do Rio Pardo, e conquistou a liderança no grupo B, chegando aos 10 pontos, sendo o segundo colocado no geral. Já o Juventus conquistou a primeira vaga dos terceiros classificados e mesmo com a derrota, avança às quartas de final da competição. O gol do Juventus foi de Djalma aos 41 minutos. Já os gols da equipe sanjoanense vieram aos 49 minutos com Kleber e a virada, aos 73 minutos, com Vitor Hugo.

Sem chances de classificação para as duas equipes, E.C Vila Nova, de Santa Cruz das Palmeiras, e Guaranésia, de Minas Gerais, apresentaram um ótimo jogo de futebol. A partida foi melhor para os palmeirenses do Vila Nova que, de virada, chegaram aos 4 pontos no grupo B. Os gols foram de Renato, Carlos, João Paulo e Felipe, que deram a primeira vitória para sua equipe. Já a equipe mineira descontou com dois gols de Lucas Gonçalves.

A partida entre o Cantoia FC, de Santa Cruz das Palmeiras, e Vasco FC, de São José do Rio Pardo, tinha muita importância na classificação geral e terminou em 4 a 2 para a equipe palmeirense. O Vasco jogava por uma vitória simples para se classificar. Já para o Cantoia, o empate bastava. O resultado foi para o time de Santa Cruz das Palmeiras, que apresentou um futebol consistente e com a vitória, conquistou a terceira melhor campanha geral. Com o resultado, o Vasco está desclassificado da competição.

Os gols do Cantoia foram de Dorivaldo, Jailson, Lincon e Matheus. No Cantoia, quem descontou foi Lucas Andrade e Donizete.

Próximos jogos

A primeira partida da rodada deste domingo, dia 15, será entre o time da Sociedade Esportiva Sanjoanense, de São João e o Juventus FC, de São José, às 8h30. Em seguida, às 10h15, haverá o jogo entre o Grupo JCN, de São João, e o Nako FC, de Vargem. Na parte da tarde, às 14h30, o time Associação Atlética Vargeana, de Vargem, enfrenta o Ponte Preta FC, de São José. Às 16h15, é a vez de Contoia FC, de Santa Cruz das Palmeiras, e Camisa 10, de Tambaú.

Fotos: Liga do Desporto