Atividades do Tiro de Guerra também foram suspensas

Segundo o Chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02-092, o Subcomandante Alexandre Soares Mariano, o escalão superior informou que as atividades do Tiro de Guerra estão suspensas devido a pandemia do novo coronavírus.

A orientação aos atiradores é que fiquem em casa e continuem atentos aos meios de prevenção e identificação dos sintomas.

Os militares aguardavam o posicionamento da 2ª Região Militar, que é o comando enquadrante a quem o tiro de guerra de Vargem está diretamente subordinado, até a tarde desta terça-feira, dia 17.

O subcomandante explicou que as orientações da 2ª Região Militar até aquele momento era que todos deveriam fazer as atividades em locais abertos e ventilados, e que deveriam incentivar a prevenção, a utilização de álcool gel, lenços, a maneira correta de espirrar, a higienização das mãos. Deveriam fazer constantes explanações a cerca dos principais sintomas, além de manter toda a cautela e, se verificassem algum indício de sintoma, encaminhar logo aos órgãos de saúde competentes.

No entanto, com a suspensão das atividades confirmada na tarde desta terça-feira, o TG de Vargem funcionará somente administrativamente.