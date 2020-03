Encontro reuniu autoridades municipais para tratar sobre Covid-19

Foi realizada na tarde da terça-feira, dia 17, uma reunião no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) para tratr das ações adotadas pelo município contra os avanços da Covid-19, doença causada pelo coronavírus, no país.

Participaram do encontro o promotor de Justiça Felipe Duarte Paes Bertolli, a diretora municipal de Saúde, Maria Helena Zan, o prefeito Amarildo e o administrador do Hospital de Caridade, Francisco de Assis Mazuco Manoel.

O promotor entre outras coisas, mostrou preocupação com a realização de eventos e atividades com aglomeração de pessoas. “Precisamos agir com rigor e preventivamente para evitarmos o avanço do coronavírus”, destacou”.

Amarildo ressaltou que reuniões serão feitas regularmente para a discussão de ações preventivas. “O coronavírus é algo muito sério e precisamos juntos, poderes públicos e população agirmos preventivamente”, disse o prefeito.