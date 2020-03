Falecimentos

Faleceu a sra. Josefina de Medeiros, no dia 11 de março, aos 69 anos de idade. Deixa o marido Vanderlei, os filhos Fernando, Elaine, Sônia, Madalena e João Paulo, genros, noras, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Maria Aparecida da Silva Scarabele, no dia 10 de março, aos 78 anos de idade. Viúva, deixa as filhas Eliana e Marta. Foi sepultada no dia 11 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Fernando Alves de Sousa, no dia 9 de março, aos 72 anos de idade. Deixa a esposa Maria de Lourdes e os filhos Tiago e Luís. Foi sepultado no dia 10 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu em Boca do Acre no Amazonas o médico anestesista Flávio Rodrigues Peres, no dia 7 de março, aos 71 anos de idade. Flávio trabalhou durante 28 anos como anestesista em Boca do Acre e em Rio Branco no Acre. De família vargengrandense, ele nasceu em Santos, no litoral paulista, era filho de Sisínio Peres Gil e de Adahir do Patrocínio Rodrigues Peres, a dona Nenê. Deixa a esposa Ana Paula Carvalho Peres, as filhas Yara, Emília e Maria Clara e demais familiares. Foi sepultado no dia 8 de março, no Céu do Mapiá, no Amazonas.

Faleceu o comerciante Valdir Cheavegati, no dia 11 de março, aos 75 anos de idade. Deixa a esposa Maria Estela, os filhos Valdir, Carla e Luciane, a nora Cecília, os genros Marcelo e Adriano e os netos Gustavo, Guilherme, Marcelo e Letícia. Foi sepultado no dia 12 de março, no Cemitério da Saudade.