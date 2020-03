Missas e cultos sofrem alterações por conta do coronavírus

Todos os cultos da Congregação Cristã no Brasil de todo o Estado de São Paulo, inclusive na unidade de Vargem Grande do Sul, foram suspensos por causa do novo coronavírus, com o intuito de precaver a todos da pandemia, independentemente do número de frequentadores.

Diocese de São João

O bispo da Diocese de São João da Boa Vista, da qual Vargem Grande do Sul faz parte, Dom Antônio Emídio Vilar, também divulgou ações, visando as confissões comunitárias e orientações preventivas

Em comunicado para as paróquias e para os fiéis, ele pontuou que a comunhão deve ser distribuída somente sob a espécie do pão, não mais sob as duas espécies, e somente na mão. O abraço da paz, de acordo com o comunicado, deve ser evitado, e o Pai Nosso de mãos dadas também.

Outro comunicado do bispo informava que as confissões comunitárias deveriam ser suspensas em toda a Diocese.

Terço das Mulheres

A Diocese dos Terços das Mulheres de São João da Boa Vista fez algumas recomendações para serem realizadas durante o terço. É recomendado que as pessoas sentem-se na assembleia respeitando uma distância mínima de 1,50m, que recitação do terço seja em menor tempo e evitar ao máximo contato físico, como por exemplo, apertos de mão e abraços.

Paróquia Sant’Ana

Além de acatar as recomendações do bispo Dom Vilar, a paróquia Matriz de Sant’Ana também realizou algumas ações em conformidade com as decisões tomadas pelas autoridades civis e religiosas competentes.

Informaram por meio de comunicado o cancelamento dos ritos do Pai Nosso e Profissão de Fé com a Catequese Familiar Paroquial e das 24 horas para o Senhor programada para quinta-feira, dia 19. A paróquia pede que cada fiel possa fazer de seus lares um momento de oração pessoal a Jesus. No comunicado foi informado que a missa de Solenidade de São José de quinta-feira, dia 19, ocorrerá às 7h.

Eventos religiosos cancelados serão remarcado

O pároco da paróquia Matriz de Sant’Ana, padre Paulo Valim falou sobre as ações da paróquia. “Estamos procurando acatar com toda presteza as orientações das autoridades sanitárias, seja na higienização mais acurada das nossas Igrejas e Centro Pastoral, seja na orientação dos nossos paroquianos e, sobretudo na suspensão de grande parte de nossas reuniões e celebrações litúrgicas”, disse.

O padre pontuou que estão procurando manter viva a fraternidade e comunhão, sobretudo com os irmãos e irmãs mais necessitados, porém expressando as de maneira diversa.

“Temos a profunda confiança no amor e no poder de Deus e cremos que pela intercessão de Sant’Ana, gloriosa padroeira de Vargem Grande, superaremos mais esse desafio com o poder da oração e da nossa solidariedade”, completou.