Concurso

As provas do concurso público da prefeitura serão realizadas neste domingo, dia 15 de março. Os testes serão aplicados nas escolas Alexandre Fleming, D. Pedro II, Benjamin Bastos, Nair Bolonha e Francisco Ribeiro Carril. Os portões serão fechados às 9h.

Concorrência

Foram mais de 1.380 inscrições para as vagas de 25 funções, com escolaridade que iam de ensino fundamental a especialistas, no caso de algumas vagas para médicos. O cargo mais concorrido é o de ajudante geral, com 205 inscritos. O salário é de R$ 1.111,43, para uma jornada de 40 horas semanais. As menos concorridas foram as especialidades médicas de neurologia e de urologia, com apenas dois candidatos cada uma. Os salários para estes cargos são de R$ 6.115,75, para uma jornada de 15 horas semanais. Mas, para a vaga de médico angiologista, não consta nenhum inscrito.

Antiga UPA

Enquanto isso, Amarildo informou que a reforma da antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itamar Della Nina Cerva para abrigar o novo Centro de Especialidades Médicas está evoluindo. A obra na parte externa está em vias de finalização e dentro do imóvel, estão sendo instalados equipamentos, cortinas, colocado os móveis e já foram instalados os aparelhos de ar condicionado. O prédio ainda vai abrigar o setor de regulação e transporte do Departamento Municipal de Saúde.

Reforma da Praça

A empresa vencedora da licitação para a reforma da Praça Capitão João Pinto Fontão foi a Construtora Megagiga Ltda EPP, que vai receber R$ 260.239,79 para a execução do projeto. As obras devem começar em breve.

Almoçando com Dória

O prefeito Amarildo Duzi Moraes-PSDB, juntamente com um grupo de prefeitos, almoçou nesta sexta-feira, dia 13 de março, com o governador João Dória do PSDB em sua residência, em visita junto ao Palácio dos Bandeirantes para tratar de assuntos referentes ao município de Vargem Grande do Sul

Aumento na emenda

O vereador Paulo Cesar da Costa-PSB, ligou ao jornal para comunicar que a emenda impositiva de R$ 750 mil que a deputada federal Luiza Erundina do PSOL fez para Vargem Grande do Sul e que será utilizada na construção de uma nova Unidade Básica de Saúde, foi atualizada para R$ 856 mil.