Por causa do coronavírus, eventos de esporte foram adiados

Os exames médicos agendados para a utilização das piscinas públicas de Vargem Grande do Sul, agendados para a quinta-feira, dia 19, e para a próxima terça, dia 24, foram adiados.

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal comunicou que os exames foram adiados por ações preventivas realizadas pelo município contra o novo coronavírus.

Outro evento cancelado foi a rodada da 8º edição da Copa dos Campeões Regionais de Futebol Taça Sicoob Crediçucar 2020 que aconteceria neste domingo, dia 22.

A partida foi cancelada por causa do coronavírus. De acordo com a Liga do Desporto Vargengrandense, em virtude de solicitação da Secretaria de Saúde, por prazo indeterminado, a Comissão Organizadora do evento, junto com o Departamento de Esportes e em concordância das equipes, achou melhor cancelar para ver se regulariza o combate a esse vírus.