Vereadores não tem partido constituído

Pelo que apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, os vereadores Zé Luís da Prefeitura e o Cabo Laércio, ambos eleitos pelo antigo PPS, hoje Cidadania, não estão com seus partidos regularizados, não constando na lista apresentada pelo Cartório Eleitoral. Também faz parte do Cidadania, o atual vice-prefeito José Roberto Rotta.

Políticos e suas filiações partidárias

Dentre os políticos de destaque da cidade e que podem vir a se candidatar como prefeito nas eleições de outubro, o ex-prefeito José Carlos Rossi está filiado ao PSD, cujo presidente é o médico Antônio Carlos Ranzani e o ex-prefeito Celso Ribeiro, que fez sua vida política no PSDB, pelo que pode apurar o jornal, ainda não está filiado em nenhum partido.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes está filiado ao PSDB e é candidato à reeleição e o ex-prefeito Celso Itaroti é filiado ao PTB e segundo comentários, deve ser candidato a vereador.

Janela eleitoral

A chamada janela eleitoral, período em que vereadores podem mudar de partido para concorrer à eleição de outubro sem incorrer em infidelidade partidária, começou a vigorar nesta quinta-feira, dia 5 de março e vai até o dia 3 de abril.

Aproveitando a oportunidade, pode ser que algum vereador de Vargem Grande do Sul deixe o partido pelo qual se elegeu e se mude para outro partido, buscando uma maneira mais fácil de se eleger, pois neste ano não haverá coligações partidárias para a eleição de vereadores e também para se ajustar ao candidato a prefeito que deverá apoiar na eleição que ocorrerá no domingo do dia 4 de outubro deste ano.

Vereadores e seus partidos

O partido com maior número de vereadores é o PSDB, com os seguintes filiados: Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, Antônio Carlos Bertoleti e Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia.

Os outros partidos aparecem com dois vereadores cada, como o Partido Republicano Brasileiro (PRB), cujos filiados são os vereadores Alex Meglorini Mineli e Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor. Os vereadores Célio Santa Maria e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura, atual presidente do Legislativo, estão filiados ao PPS; Guilherme Contini Nicolau e Felipe Augusto Gadiani são filiados ao MDB e José Luís dos Santos, Zé Luís e Laércio Inácio Anacleto são do Cidadania.

Somente com um vereador a fazer parte de sua legenda, aparece Carlos Alberto Seixas, o Gabé, filiado ao PTB e o vereador Wilson Luís Fermoselli Ronqui, o Wilsinho Fermoselli, que é do DEM.