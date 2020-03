Após reunião, missas foram canceladas até início de abril

Uma reunião com os padres de todas as paróquias de Vargem Grande do Sul resultou no cancelamento das missas na cidade. O encontro contou com a participação do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), do Promotor de Justiça da 2° Vara, Dr. Felipe Duarte Paes Bertolli, na última quarta-feira, dia 18.

Participaram ainda os padres Paulo Valim, Denis, Antônio, José Carlos, André e Gilberto. O padre Paulo Sérgio não pode comparecer, mas justificou sua ausência. Também participou o vereador Canarinho (PSDB), que é Ministro da Eucaristia.

Na ocasião, o promotor relatou aos padres sua preocupação com aglomeração de pessoas em virtude do novo coronavírus e destacou a necessidade de preservação da vida das pessoas por meio da prevenção.

Os padres relataram todos os procedimentos que eles vêm realizando para reduzir atividades na igreja, cada um relatou essas ações objetivando reduzir a exposição dos fiéis e que, basicamente, restaram apenas as missas.

O promotor Felipe, em função do avanço do coronavírus, sugeriu a colaboração dos padres para que as missas fossem suspensas temporariamente.

Após diálogo e ponderações de todos, ficou definido a suspensão das missas presenciais a partir desta quinta-feira, dia 19, até o dia 2 de abril. Os padres relataram que vão buscar realizar as missas on-line por meios diversos.

Para assistir as celebrações da Paróquia de Sant’Ana, basta se inscrever no canal do Youtube