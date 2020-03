Atividades realizadas pela prefeitura foram suspensas

As atividades esportivas, culturais, eventos e feira-livre da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul serão suspensas e locais públicos serão fechados, a partir desta sexta-feira, dia 20, por tempo indeterminado.

A partir desta data também serão fechados ao público todas as quadras e ginásios esportivos, Casa da Cultura, Biblioteca e Zoológico Municipal. De acordo com a prefeitura, essas são medidas necessárias para o combate ao coronavírus, conforme recomendações do Ministério da Saúde.

A prefeitura pontuou que as ações são preventivas ao coronavírus, que provoca a Covid-19, que o sucesso do combate a doença depende de todos e a colaboração da população é primordial