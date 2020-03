Campanha do Tiro de Guerra arrecada álcool em gel para famílias carentes

O Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul iniciou nesta semana uma campanha para arrecadação de álcool em gel ou sabão líquido que serão doados às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade, em virtude da ocorrência da pandemia do coronavírus.

Os interessados em fazer a doação podem entregar os produtos na sede do Tiro de Guerra, que fica no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, ou contactar os representantes do Tiro de Guerra pelo Whatsapp: (19) 99238-1369, (19) 99981-4499 e (19) 97162-3822