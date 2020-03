Delegacia de Vargem restringe atendimento

A Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul também tomou medidas para a prevenção do novo coronavírus. O delegado da Polícia Civil de Vargem, Antônio Carlos Pereira Júnior, orienta à população que vá à delegacia somente quando necessário.

Ele pontuou que as medidas visam segurança de todos, uma vez que as pessoas sempre vão à delegacia acompanhadas por outras e que muitas ocorrências podem ser feitos pela Delegacia Eletrônica, pelo link www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br.

A orientação é que só se dirija à Delegacia de Polícia quem necessitar registrar ocorrência de natureza grave, como violência doméstica ou contra crianças e adolescentes; morte e desaparecimento de pessoa; estupro, sequestro e cárcere privado; roubo e/ou extorsão.

Eles pedem que aqueles que precisarem ir ao local, que não levem acompanhantes e informam que só permanecerão na área interna do prédio aqueles que estiverem em atendimento.

Em casos de menor gravidade a população pode, alternativamente, acessar o site da Delegacia Online. Em caso de dúvida sobre a relevância da ocorrência, a população deve entrar em contato na Delegacia, pelo telefone (19) 3641-1030, que um funcionário irá avaliar a urgência no atendimento.

Delegacia Eletrônica

Há ocorrências que podem ser registradas online, como roubo ou furto de veículos; furto de documentos, celular, placa de veículo, bicicleta; perda de documentos, celular, placa de veículos; roubo de documentos, celulares e/ou objetos; injúria, calúnia ou difamação; acidente de trânsito sem vítimas; desaparecimento de pessoas; encontro de pessoas; furto de fios, cabos em vias públicas, somente para empresas concessionárias; e proteção animal pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA).