PAT e Procon suspendem atendimentos presenciais

O Ministério da Economia Secretaria Especial de Previdência e Trabalho através da circular nº 005, de 19 de março, determinou o fechamento de algumas repartições públicas como o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e a Fundação Procon São Paulo. As medidas são de prevenção contra o Coronavírus.

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de Vargem Grande do Sul informou que para não prejudicar a população irá realizar a suspensão dos atendimentos presenciais, mas os atendimentos por e-mail e telefone continuam.

Contatos

Os que precisam de atendimento do Posto de Atendimento ao Trabalhador, devem enviar solicitação para o e-mail pat@vgsul.sp.gov.br ou pelo telefone 3641-9032.

As solicitações para o PROCON devem ser enviadas para o e-mail procon@vgsul.sp.gov.br ou pelo telefone 3641-9000 ramal 46 e 54.

Seguro desemprego

Para aqueles que desejam entrar com o seguro desemprego, é necessário mandar alguns documentos via e-mail, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, CNH (carteira de motorista), Cartão Cidadão (ou cadastro do número PIS), Comprovante do pagamento do FGTS, comprovante de endereço, Termo de Rescisão de contrato de trabalho, requerimento de seguro desemprego, comunicação de dispensa e os 3 últimos holerites.

Os serviços também podem der realizados diretamente nas plataformas digitais do PAT através do site www.gov.br/trabalho.

Consumidor

O Procon também possui uma plataforma digital para efetuar reclamações, através do App ProconSP, disponível para Android e IOS e também pelo site https://www.procon.sp.gov.br/.