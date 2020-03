Poços confirma primeiro caso de covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas (MG) confirmou nesta sexta-feira, dia 19, o primeiro caso de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus na cidade.

Outras 10 pacientes aguardam resultados de exame no município mineiro, dois casos foram descartados e 42 pessoas são monitoradas.

O primeiro caso se trata de uma mulher de 34 anos que teve contato em São Paulo com um homem vindo da Europa e que testou positivo para coronavírus. Ela procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços no último final de semana com sintomas de gripe. Por conta deste histórico, foi colhido material da paciente,q ue foi colocada em isolamento domiciliar.