Reunião com pastores, prefeitura e promotoria sobre Covid-19

Na tarde da quinta-feira, dia 19, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) se reuniu com o promotor Felipe Duarte Paes Bertolli, além de pastores e representantes de igrejas católicas de Vargem Grande do Sul, para debatarem o combate à expansão do novo coronavírus, causador da covid-19.

Os cultos e missas serão suspensos por 15 dias conforme recomendação do Ministério Público.

A necessidade da adoção de medidas que restrinjam a circulação e aglomeração de pessoas foi exposta pelo Executivo e pelo Ministério Público e os pastores opinaram, tiraram suas dúvidas e expuseram suas preocupações.

“Dentro do mais absoluto espírito de cooperação, cidadania, e expressão de liderança dos pastores, foi possível conseguir o apoio de todos para que os objetivos de prevenção contra o coronavírus fossem alcançados”, disse Amarildo.