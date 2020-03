Governador João Doria decreta quarentena em todo estado

Em entrevista coletiva realizada neste momento, o governador João Doria (PSDB) decretou quarentena em todo Estado de São Paulo a partir da terça-feira, dia 24, até o dia 7 de abril.

São 396 casos confirmados em São Paulo, 15 óbitos e 34 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), além de 9 mil casos suspeitos, conforme dados consolidadas até a sexta-feira, dia 20.

De acordo com o governador, todos os comércios deverão ser fechados, com exceção de serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança.

Bares e restaurantes devem permanecer fechados e, caso assim entendam, devem investir em serviços de delivery.

O trabalho das indústrias devem seguir, com os cuidados devidos aos seus funcionários.

A recomendação é que todos fiquem em casa e cuidem especialmente dos idosos e pessoas dos grupos de risco.

Detalhes

Só ficarão abertos estabelecimentos com atendimento presencial que prestam serviços considerados essenciais – a quarentena não afeta o funcionamento de indústrias. O decreto assinado por Doria listas as exceções em seis categorias distintas.

Nos serviços de saúde, está liberado o funcionamento de hospitais, clínicas – inclusive as odontológicas – e farmácias. No setor de alimentação, podem funcionar supermercados, hipermercados, açougues e padarias – que não poderão permitir o consumo no estabelecimento durante a quarentena.

No setor de abastecimento, poderão atuar normalmente transportadoras, armazéns, postos de gasolina, oficinas, transporte público, táxis, aplicativos de transporte, serviços de call center, pet shops e bancas de jornais.

Os demais setores que poderão oferecer serviços durante a quarentena são: empresas de segurança privada; empresas de limpeza, manutenção e zeladoria; bancos, lotéricas e correspondentes bancários.

O aumento nas restrições de circulação foi decidido tem respaldo do Centro de Contingência contra o coronavírus. “São medidas importantíssimas, no tempo adequado e respaldadas por todos os critérios científicos”, disse o médico infectologista David Uip, que coordena o grupo de especialistas.

O cumprimento da quarentena será fiscalizado pelo Estado e também pelas prefeituras. O Governador também disse que aglomerações e festas ao ar livre, como os chamados “pancadões”, são considerados ilegais e deverão ser coibidos pela Polícia Militar não apenas na Grande São Paulo, mas também no interior e no litoral do estado.