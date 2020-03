Prefeito determina fechamento do comércio

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) acaba de publicar um vídeo em sua página no Facebook comunicando que decretou o fechamento do comércio de Vargem Grande do Sul a partir da meia-noite deste sábado, dia 21.

Sem dar maiores detalhes, informou que podem continuar abertos supermercados, padarias, farmácias.

Ele destacou que o momento é de seriedade e reponsabilidade. “Sabemos que recurso financeiro é importante para nossa vida, mas não mais que a própria vida”, afirmou.

Solicitou ainda que nos estabelecimentos que vão ficar abertos, que a população use de maneira consciente e com precaução, sob risco da prefeitrua ter de adotar medidas mais severas.

No início da tarde deste sábado, o governador João Dória decretou quarentena em todo Estado a partir d dia 24. Leia mais