GCM e prefeitura fiscalizam comércio

Dando cumprimento ao decreto nº 5.008 publicado em edição especial do Jornal Oficial do Município no sábado, dia 21, que determina o fechamento de estabelecimentos comerciais em Vargem Grande do Sul por conta da pandemia da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do setor de fiscalização da prefeitura visitaram alguns pontos da cidade.

Foram vistoriados neste domingo, dia 22, os hotéis e alguns endereços de comércio. Durante a fiscalização, uma vendedora vinda de São Sebastião da Grama foi abordada, orientada sobre as medidas adotadas para a prevenção da doença e acompanhada até a saída do município.