Primeira manhã sem comércio foi de muitas dúvidas

Esta segunda-feira, dia 23, foi o primeiro dia útil desde o decreto assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) que determinou o fechamento de todo comércio e a suspensão de atendimento ao público nos estabelecimentos.

A manhã foi de muitas dúvidas, com alguns locais que não deveriam ter aberto atendendo ao público e muitas lojas com as portas fechadas. Nos casos onde alguns comércios estavam abertos, a Guarda Civil Municipal foi acionada para orientar quanto o fechamento do estabelecimento.

Segundo a prefeitura, denúncias de comércios abertos devem ser feitas no telefone da GCM, pelo 3641-5877.

Fábricas e indústrias

A Gazeta de Vargem Grande recebeu mensagens com dúvidas sobre o decreto. Uma delas é sobre o funcionamento de fábricas e indústrias. De acordo com a prefeitura, a medida é direcionada ao comércio e a demais estabelecimentos que foram mencionados no texto, como bancos e lotéricas. Assim, fábricas e indústrias podem funcionar, seguindo as normas de higienização e orientação de seus trabalhadores quanto ao coronavírus.

Oficinas

Houve também dúvidas com relação a oficinas mecâncias e marcenarias. Segundo o relatado, estes estabeleciemtnos podem trabalhar de portas fechadas, sem atender ao público. Casos de emergência podem ser atendidos evitando o contato com as pessoas e preservando as medidas de prevenção.

Lojas de 1,99, de doces, etc

Estabelecimentos destes segmentos devem permanecer fechados, conforme ressaltou a prefeitura. Assim como bares, restaurantes e lanchonetes. O atendimento deve ser feito por entrega, no sistema de delivery.

O decreto

O decreto nº 5.008 publicado em edição especial do Jornal Oficial do Município no sábado, dia 21, traz que os estabelecimentos comerciais deverão ficar fechados das 0h do domingo, dia 22 de março, até às 23h59min do dia 5 de abril.

Bares, lanchonetes, restaurantes e similares podem atender apenas por entregas ou drive thru.

As agências bancárias e lotéricas devem permanecer fechadas, ficando permitido o serviço de caixa eletrônico nas agências e os equipamentos devem ser higienizados com frequência. Os Correios também devem fechar, exceto serviços de entrega e coleta domiciliar.

Hotéis e pousadas também devem permanecer fechados ao público, assim como pet shops, clubes, feiras, academias e casas noturnas.

Os mototaxistas poderão atuar apenas com entrega de materiais e produtos, ficando proibido o transporte de pessoas.

Estão suspensas todas as missas, cultos, reuniões e celebrações em todas as instituições religiosas de Vargem, para evitar aglomerações.

Nos velórios, o acesso deverá ser restringido ao máximo, dando preferência aos parentes mais próximos da pessoa falecida.