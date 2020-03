Cerca de 8 mil mulheres participaram de romaria ao Santuário de Aparecida

No último sábado, dia 14, aconteceu a VII Romaria do Terço das Mulheres ao Santuário Nacional de Aparecida e o evento contou com a presença de cerca de 8 mil mulheres de todo o Brasil.

As integrantes dos terços foram recebidas na tribuna Papa Bento XVI pelo missionário redentorista irmão Alan, pelo padre Eduardo Ctalf reitor do santuário, pela apresentadora Jéssica Fernandes do programa Bênção da Noite e as cantoras de Deus.

De acordo com Juliana Fermoseli, coordenadora diocesana do Terço das Mulheres, dois ônibus saíram de Vargem Grande do Sul com mulheres das cinco paróquias da cidade.

O evento ocorreu cheio de alegria durante as orações e louvores, com missa celebrada por Dom Orlando, bispo de Aparecida e o terço foi conduzido pelo irmão Alan e o padre Eduardo. Ao final do encontro, foi feito o sorteio da imagem peregrina que foi para a Diocese de São João Del Rei em Minas Gerais.

Na Romaria, Juliana reencontrou Ana Rita de Assis e Rose Ferraz, mulheres que juntamente com ela, fizeram parte da coordenação nacional da romaria até a sua quinta edição. Juliana comentou que no encontro entre as três, foi como se tivesse passado um filme em suas recordações desde o início da romaria. Elas se sentiram felizes por ver que a sementinha que plantaram cresceu e já começa a dar frutos.

Juliana encerrou informando que a romaria de 2021 já tem data marcada, pois está prevista a sua realização para os dias 12 e 13 de março.