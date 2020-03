Doses da vacina contra gripe para idosos já se esgotaram

Devido a antecipação da vacinação contra a gripe por meio do Ministério de Saúde as vacinas ainda estão em produção. De acordo com o informado pela prefeitura, para essa primeira etapa, que visava imunizar idosos e profissionais da saúde, foram enviadas em torno de 1800 doses para Vargem Grande do Sul. Assim, essa quantidade já se esgotou, conforme salientou a prefeitura.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em vídeo publicado na sua página da rede social Facebook, informou que essas vacinas já foram aplicadas nas pessoas que procuraram as unidades de imunização. O prefeito pede para que a população não se dirija mais aos Postos de Saúde no município, uma vez que a primeira etapa já está encerrada.

Ele pontuou que infelizmente poucas doses foram encaminhadas para Vargem até o momento, mas, segundo ele, o novo lote está previsto para chegar até a sexta-feira, dia 27. De acordo com o prefeito, assim que este lote chegar, a população será informada para comparecer às Unidades de Saúde, para que a imunização volte a acontecer.

Antecipação

A Campanha este ano foi antecipada devido à pandemia do novo coronavírus, apesar dessa vacina não prevenir contra o novo vírus. Com isso, pretende-se proteger a população contra a influenza, além de minimizar o impacto sobre os serviços de saúde.

A imunização será feita em três etapas destinadas a grupos prioritários considerados mais vulneráveis aos vírus que causam a gripe até o dia 22 de maio. Neste primeiro momento serão imunizados contra a influenza idosos e profissionais da saúde.

A partir do dia 16 de abril, professores e profissionais da força de segurança e salvamentos serão vacinados. No dia 9 de maio, crianças de seis meses até seis anos de idade, gestantes, puérperas, pessoas com 55 anos ou mais, população indígena e pessoas com deficiências poderão ser vacinadas.

Influenza

A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito. A vacinação contra influenza mostra-se como uma das medidas mais efetivas para a prevenção da influenza grave e de suas complicações.

Quando o novo lote de vacinas chegar, o Departamento de Saúde estará realizando a vacinação em todos os postos de saúde das 9h às 15h e solicita que a população cumpra as recomendações quanto a prevenção do coronavírus, evitando aglomerações, mantendo a distância entre as pessoas e que não leve acompanhantes quando não houver necessidade.