Entrega de remédios da Farmácia Alto Custo tem novo horário

A entrega dos medicamentos na Farmácia do Alto Custoexistente no Centro de Saúde, acontecerá durante o dia todo, das 7h às 16h, com o objetivo de evitar aglomerações no local, devido à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com o informado, por enquanto, isso ocorrerá excepcionalmente este mês.

As renovações referente aos meses de abril e maio serão realizadas automaticamente.

O Departamento de Saúde recomenda que idosos e pacientes com problemas crônicos peçam para outra pessoa retirar o medicamento para eles, uma vez que fazem parte do grupo de risco mais suscetível ao vírus.

Para que outra pessoa retire, basta levar o cartão do Serviço Único de Saúde (SUS) do paciente. Qualquer dúvida, ligar no número (19) 3641-7450.