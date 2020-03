Famílias do Programa Criança Feliz tiveram encontro

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Vargem Grande do Sul realizou um encontro com as famílias que fazem parte do “Programa Criança Feliz”, no dia 12. A reunião trata-se de uma ação coletiva com todos que fazem parte do programa.

No encontro foi realizada uma apresentação para as mães participantes com o tema “Desenvolvimento Emocional dos Filhos”. Segundo a prefeitura, este trabalho será contínuo, com grupos de mães e filhos, para aprendizagens de estratégias e orientações sobre educação dos filhos, atividades que ocorrerão semanalmente no CRAS.

O programa baseia-se em ações no trabalho domiciliar de visitadoras para estimular e fortalecer o vínculo materno nos três primeiros anos da primeira infância. Dentre os trabalhos preconizados estão ações de orientações das mães.

De acordo com a prefeitura, voltado à primeira infância de zero a três anos, deficientes até cinco anos e para gestantes cadastrados no Programa Bolsa Família, o Programa Criança Feliz foi lançado no município em novembro de 2018 e atende em casa, 105 crianças através de cinco visitadoras que acompanham as gestantes e as crianças, dando orientações, fazendo encaminhamentos e ajudando a família para o melhor desenvolvimento das crianças. O Programa também conta com o acompanhamento de uma supervisora, uma coordenadora e uma oficineira.