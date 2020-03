Farmácia no Posto de Saúde do Dolores já atende população

A prefeitura montou no domingo, dia 22, uma farmácia na Unidade de Saúde Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores.

De acordo com informações do prefieto Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o objetivo da nova farmácia é atender a população dos bairros do lado de cima da rodovia, da Cohab 6 até o Jardim Santa Marta e evitar que estas pessoas se dirijam à farmácia do Centro de Saúde.

Dessa forma, a prefeitura busca prevenir a formação de aglomerações, em mais uma ação contra o coronavírus, causador da covid-19.

Alto custo

A prefeitura ressalta que o fornecimento dos medicamentos de alto custo continua sendo exclusivamente na Farmácia do Centro de Saúde.

Serviço

UBS “Dr. Natalino Lopes Aliende”

Endereço: Rua: Aparecido Cossi, nº 422

Telefone: 3641-6657