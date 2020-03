Informe Publicitário: EBARA inaugura Antenna Shop em Vargem Grande do Sul

Nova loja visa divulgação dos produtos da fábrica

Dentre os princípios de inovação que norteiam o Grupo EBARA, estão o de constantemente pensar no futuro. Foi com esta visão e a de sempre procurar suprir as necessidades de seus clientes, que na próxima quarta-feira, dia 25 de março, será inaugurada a loja Antenna Shop em Vargem Grande do Sul, que terá como função principal a criação de um Show Room para divulgação dos produtos THEBE e EBARA, tornando-se um verdadeiro canal de atendimento para a assistência e consulta técnicas de projetos de bombas, tudo direto com a própria fábrica.

A loja a ser inaugurada está ao lado da indústria THEBE e EBARA, localizada na Avenida Manoel Gomes Casaca, nº 870, no Parque Industrial, tratando-se de um conceito novo que visa além de atender o mercado de bombas da região, sentir as necessidades dos consumidores e melhorar a qualidade, o desenvolvimento e as tecnologias empregadas na fabricação de seus produtos.

Para o presidente executivo do Grupo EBARA, Roberto Serikawa, a Antenna Shop é um conceito de loja administrada diretamente pela fábrica. “Ela atua como uma antena da fábrica para captar as informações diretamente do mercado com relação às necessidades dos seus clientes locais em relação à repercussão dos novos produtos em lançamento”, explicou.

Segundo o presidente executivo, estas informações são muito importantes e acabam refletindo no desenvolvimento dos novos produtos e nas suas constantes melhorias. “A Antenna Shop de Vargem Grande do Sul será a loja piloto para introduzirmos este conceito inovador no mercado de bombas”, afirmou Roberto Serikawa.

Esta inovação que está sendo realizada em Vargem Grande do Sul, faz parte do planejamento da EBARA em sempre estar próxima de seus clientes e da sociedade local, mantendo seu atendimento com excelência de todas as expectativas.

“Nós, da EBARA, avançamos em mais uma ação estratégica a fim de nos reinventarmos, pois com este novo modelo de negócios, poderemos atender o mercado de bombas da região, entendendo melhor a necessidade do consumidor, aplicando todo nosso conhecimento em bombas em prol de produtos com maior eficiência para o mercado”, afirmou o diretor comercial da EBARA, Vinícius Piconi.

Siga o site da empresa THEBE/EBARA