Momento é também de solidariedade

O avanço da epidemia de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, tem assustado a população. Muita gente já entendeu a necessidade de permanecer em casa, principalmente aquelas pessoas de grupos de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, entre outras. No entanto, como a vida continua, essas pessoas vão precisar ir ao mercado, a uma farmácia. E como farão para não se expor ao risco de adquirir a doença? Além disso, a cidade conta com muitas famílias carentes, que não possuem recursos para comprar álcool em gel, por exemplo.

Mas são nestes momentos de precaução e temor, que iniciativas simples mostram que a solidariedade é um sopro de esperança na humanidade.

Muitos adolescentes de Vargem Grande do Sul postaram em suas redes sociais na última quinta-feira, dia 19, que irão ajudar os idosos da cidade em relação a compras em supermercados ou farmácias, para que os mesmos não saiam de casa, uma vez que fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus.

A Gazeta de Vargem Grande contatou Letícia Cândido dos Santos, que foi uma das primeiras a postar sobre essa corrente do bem. Ela tem 15 anos e é estudante. “A ideia surgiu por eu saber que em toda família há um idoso e, por experiência, tenho minha avó também. Sei que ficar saindo muito, indo nesses lugares, pode acabar prejudicando a saúde do idoso, caso peguem esse vírus e como eu não estou no grupo de risco, pensei que poderia ajudar quem precisasse”, disse.

Sobre a logística da ação, a estudante explicou que pensou em entrar em contato com a pessoa que estiver precisando, pegar o endereço e ir até a casa dela, para que faça uma lista daquilo que está precisando. Em seguida, Letícia contou que irá até o mercado e pedirá para que o mesmo entregue na casa, ou então, quando for pouca coisa, pretende ela mesmo levar.

A jovem pontuou que para isso, fará corretamente todo o processo de higienização, passando álcool gel adequadamente antes de ir à pessoa que precisa. Letícia disse que, para dar conta de tudo, vai contar com a colaboração de sua amiga Samira Vitória Gersone Catarino, que também está disposta a ajudar.

Até a noite de quinta-feira, ninguém ainda havia contatado as jovens. Os idosos que precisarem, podem contatá-la pelo telefone (19) 98716-7515.

Campanha do álcool em gel

Já o Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul iniciou nesta semana uma campanha para arrecadação de álcool em gel ou sabão líquido que serão doados às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade, em virtude da ocorrência da pandemia do coronavírus.

Os interessados em fazer a doação podem entregar os produtos na sede do Tiro de Guerra, que fica no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, ou contatar os representantes do Tiro de Guerra pelo Whatsapp: (19) 99238-1369, (19) 99981-4499 e (19) 97162-3822.