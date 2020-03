Empresário vargengrandense participará de feira agropecuária

Prevista para ocorrer entre os dias 25 de abril e 3 de maio, a 86ª edição da Expozebu, em Uberaba (MG) foi adiada por causa do coronavírus.

O empresário Walter Bueno, de Vargem Grande do Sul, está trabalhando na produção executiva responsável pelos shows e falou à Gazeta sobre a edição da feira.

A exposição é realizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e é considerada a maior feira de gado zebu do mundo.

O lançamento aconteceu no dia 10, no entanto, segundo Walter Bueno, a edição de 2020, que estava marcada para acontecer no Parque Fernando Costa, na cidade mineira, teve a data adiada devido o novo coronavírus. A ABCZ informou que em breve as novas datas da feira serão divulgadas.

Em 2019, de acordo com a Associação, o evento movimentou cerca de R$ 50 milhões. Para este ano, a expectativa no lançamento era de que a movimentação financeira ultrapassasse os R$ 250 milhões.

Nesta edição da feira agropecuária de Uberaba, o vargengrandense Walter representa a empresa Marcos Mioto Promoções Artísticas pelo terceiro ano. “Esta é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, ou pelo menos, a mais famosa. É uma grande honra fazer parte de um mega evento deste porte. Esta instituição tem 100 anos de história, todo gado zebu é registrado aqui e, durante o evento, ela recebe produtores de vários países”, disse.

“É esperado um público de 300 mil pessoas durante a feira, onde chegará a R$ 250 milhões em negócios na exposição. Fico muito feliz em ser um vargengrandense com essa responsabilidade aqui”, falou.