Espaços públicos estão sendo desinfetados

Foi dado início nesta manhã ao trabalho de desinfecção em locais públicos de Vargem Grande do Sul. A iniciativa da prefeitura já foi realizada na Barragem Eduíno Sbardelini e na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. Esta é mais uma ação da prefeitura no combate à pandemia da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com a prefeitura, o produto que está sendo pulverizado é a amônia quaternaria, indicada para desinfetar e que não oferece riscos à saúde. Ela costuma ser empregada para limpeza de caixas d’água e ambientes hospitalares.

O trabalho está sendo realizado pela Vigilância Epidemiológica, através do médico veterinário Alessandro Souza que coordena as ações, que deverão ser estendidas por toda cidade.

O Executivo agradeceu ao empresário Jair Gabricho que doou o produto, o CB 30, industrializado pela empresa Ouro Fino, que foi comprado e doado à Prefeitura pela empresa Fuzil.