Faça suas compras com segurança no Estrela

Informe publicitário

Um dos supermercados mais tradicionais de Vargem Grande do Sul, o Supermercado Estrela, tem adotado uma série de medidas de prevenção ao coronavírus em sua loja.

Logo na entrada, todos os clientes são orientados a manter uma distância segura uns dos outros nos corredores do supermercado e também nas filas de atendimento.

Há álcool em gel para os clientes, que são orientados logo na entrada a fazer o uso do produto.

Via Whatsapp

Para as pessoas mais velhas, que estão em grupo de risco, ou para aqueles que não puderem ir ao supermercado por motivos de saúde, o Supermercado Estrela disponibilizou vendas online. O WhatsApp da empresa está liberado para que as pessoas façam os pedidos pelo número (19) 98894-4579. As entregas são feitas nas casas dos clientes

Recomendações

Para garantir a prevenção e a saúde de todos, o Supermercado Estrela recomenda:

– Respeitar um metro de distância entre as pessoas nas filas

– Ir ao supermercado sozinho, não trazendo pessoas da família ou amigos

– Os clientes com mais de 60 anos merecem toda atenção do Estrela. Justamente pensando neste grupo de risco, a orientação é que os clientes com mais de 60 permaneçam em casa, por se tratar do principal grupo de risco do coronavírus. Peça para um amigo ou familiar que faça as suas compras ou peça no nosso sistema de entrega pelo Whatsapp

– Nestes tempos de precaução, a orientação é também não vir ao supermercado Estrela com crianças, para que não fiquem expostas

– A orientação para as gestantes também é evitar ir ao mercado. O melhor é prevenir e ficar em casa.

– Tenha preferência pelo pagamento em cartão, evitando o contato com dinheiro.