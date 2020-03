Morador cobrava aluguel para homem guardar drogas em sua casa

A equipe da Polícia Militar (PM) composta pelos soldados Salomão e Silas patrulhava pela Cohab IV na última terça-feira, dia 17, quando avistou um homem de 20 anos que estava na praça do bairro, entrar em um veículo vermelho e se deslocar até uma rua do Jardim Santo Expedito, onde desceu do automóvel e entrou em uma residência rapidamente, retornando ao veículo em seguida.

O veículo foi abordado na rua Julieta Geremias Nora e durante uma busca pessoal foi localizado com o suspeito R$ 25,00 entre cédulas e moedas, e ao ser questionado, confessou que em sua residência do Jardim Santo Expedito, tinha algumas porções de maconha que seriam para o seu consumo.

Durante a abordagem uma equipe da Polícia Civil, composta pelos investigadores Diego e Felipe, auxiliaram nas diligências até o imóvel de onde o homem havia saído. No local, encontraram a moradora da casa, uma mulher de 22 anos, a qual informou que o suspeito tinha acesso livre a seu quintal e que as drogas dele ficavam escondidas em uma prateleira.

No lugar indicado, os policiais encontraram 26 porções de maconha, 133 pedras de crack e outras cinco porções grandes de crack. No guarda-roupas da mulher foram encontradas mais três porções de maconha. Ao ser questionada pelos policiais, ela disse que seu marido tinha autorizado o suspeito a guardar as drogas no local.

Em seguida os policiais foram ao trabalho do marido, onde ele confirmou que deixava o homem guardar as drogas em sua casa mediante o pagamento de R$ 350,00 semanais. Devido aos fatos, foi dada voz de prisão aos três por tráfico de drogas e associação.