Motorista e enfermeira morrem em acidente

Um acidente ocorrido por volta das 5h30 da última quarta-feira, dia 20, entre os municípios de Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras resultou em duas vítimas fatais.

De acordo com a reportagem publicada no jornal O Município as vítimas, o motorista da ambulância e a técnica em enfermagem, eram de Casa Branca. Informações deram conta de que eles voltavam de Jaú depois de levarem um paciente até lá, quando na altura do km 61 da Rodovia Vicente Botta (SP-253), o condutor da ambulância fez uma ultrapassagem e colidiu frontalmente contra um caminhão de hortifruti que seguia na pista contrária.

O motorista e a técnica em enfermagem vieram a óbito no local devido ao impacto do acidente. O condutor do caminhão e outros dois passageiros foram socorridos ao pronto socorro de Casa Branca com ferimentos leves.

Unidades do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros de Mococa e da concessionária Intervias estiveram no local e auxiliaram no resgate e na remoção das vítimas. A Polícia Militar Rodoviária também compareceu no local e apresentou o ocorrido na delegacia de Casa Branca, que apurará as causas do acidente.