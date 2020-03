No Canadá, vargengrandense conta como está a rotina após coronavírus

No Canadá, o coronavírus, causador da covid-19, tem avançado e se espalhado. Nesta terça-feira, os casos totalizavam 2.790 pessoas com a doença e um total de 26 mortes.

Os moradores já estão em quarentena para tentar conter o avanço da doença. Entre eles, está o vargengrandense João Guerreiro, 31 anos, casado com Fabiane Guerreiro. ele reside em Victoria, na British Columbia.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou como está a rotina. “Aqui, com exceção de supermercados e farmácias, tudo está fechado. Todo mundo está ficando de quarentena nas suas casas, e da pra notar que o movimento nas ruas caiu drasticamente”, disse.

Todas as fronteiras do país estão fechadas. “Existe apenas uma exceção para entregas de mercadorias na fronteira com os EUA, mas do restante, está tudo fechado. Voos cancelados, não sei se 100%, mas com certeza a grande maioria sim”, afirmou.

Para ele, o governo canadense tem tomado boas medidas para conter o avanço do vírus. “E seguimos na esperança de tudo isso acabar o quanto antes, e tudo poder voltar ao normal”, comentou, dizendo que estão receosos. “Estamos com um pouco de medo, mas estamos seguindo todas as recomendações para ficar em casa”, disse.

“Os vizinhos estão todos em casa também, todo mundo. A recomendação da empresa é fazer home office, e eu já estou fazendo desde a semana passada”, contou.