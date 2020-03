Câmara vota às 11h, reajuste de servidores

A Câmara municipal irá votar na manhã desta quarta-feira, dia 25, o projeto de lei de autoria do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o projeto de lei que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais. Também será colocado em votação, o projeto de lei de autoria do Legislativo que concede reajuste aos servidores da Câmara.

Pela proposta do Executivo, o aumento nos salários dos servidores será de 6%, sendo 4% a inflação do período e 2% de ganho real, a partir de março, valor que será recebido em abril. Também haverá o aumento de R$ 50,00 no auxílio alimentação passando de R$ 300,00 pra R$ 350,00, também, a partir do próximo mês.

Segundo a Gazeta de Vargem Grande apurou, o projeto da Câmara seguirá os mesmos percentuais.

