Encontro da Pastoral da Saúde reuniu mais de 400 pessoas

Representantes da paróquia de Sant’Ana participaram do Encontro Diocesano da Pastoral da Saúde, em Casa Branca, no domingo, dia 8. O evento foi de responsabilidade da paróquia Nossa Senhora das Dores e reuniu cerca de 410 pessoas.

A coordenadora da Pastoral da Saúde da Diocese de São João da Boa Vista, Bernadete Tardeli, e a vice coordenadora, Sueli de Fátima da Costa, estiveram presentes no encontro.

Na ocasião, o Padre Luís Fernando deu uma palestra falando sobre a visita a um idoso, doente ou necessitado. “A palestra dele enriqueceu ainda mais o evento. Ele falou desde quando começamos até terminamos o dia de uma visita a um idoso, doente ou necessitado. Ele pontuou que não podemos esquecer que esses necessitados são o Jesus Misericordioso que nos espera, mas na verdade, quem recebe o Jesus Misericordioso somos nós, que vamos até ele”, disse.

O psicólogo Fábio Calsone falou sobre suicídio e depressão para os presentes.

No evento, as coordenadoras de Casa Branca doaram o almoço. Elas agradecem a todos os vargengrandenses que ajudaram na doação de alimentos.