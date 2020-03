Prefeitura segue com desinfecção das ruas da cidade

A prefeitura de Vargem Grande do Sul segue com a ação de desinfetar as ruas da cidade com amônia quaternária, como medida preventiva à pandemia de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Vargem é a única cidade da região a adotar a medida.

A ação de higienização teve início na última terça-feira e já foi feita nas ruas do Centro, espaços públicos e seguiu para diversos bairros, como Vila Polar, Jardim Fortaleza, Jardim Pacaembu e seguirá para os bairros da parte de cima da rodovia.

A prefeitura pede que a população não deixe os veículos estacionados nas ruas para facilitar o serviço das equipes e otimizar.

Amarildo fez um pronunciamento em vídeo publicado em sua página no Facebook, pedindo que a população continue se protegendo e cuidando das pessoas dos grupos de risco, especialmente os idosos. Ao fim, cobrou compromisso, bom senso e responsabilidade dos gestores públicos.

Pede proteção aos idosos. Gestores tomar as medidas necessárias para proteger as pessoas do grupo de risco.