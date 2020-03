Vargengrandense vai buscar parente em Poços e não pode entrar

Desde a segunda-feira, dia 23 de março, a cidade de Poços de Caldas (MG) adotou o isolamento total e tem restringido a entrada de veículos com placas de outros municípios.

A medida foi tomada para impedir o avanço do coronavírus, causador da covid-19 na cidade. Atualmente, Poços de Caldas conta com um caso confirmado da doença.

Muita gente, no entanto foi pega de surpresa com a rigidez da iniciativa. Na tarde desta quarta-feira, dia 25, o vargengrandense Jonatas Martins Pedro foi buscar um primo na cidade vizinha e foi impedido pelos policiais de entrar no município.

Jonatas reconheceu que a medida é necessária para evitar a expansão da pandemia, mas ponderou que deveria haver haver um sistema que permitisse um ingresso rápido na cidade, para casos como o dele.

Após quase duas horas, ele conseguiu pegar o primo dele, que foi de mototáxi até a saída da cidade, e retornar para Vargem.