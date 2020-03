Primeiro caso de coronavírus é confirmado em Vargem

Um caminhoneiro de Vargem Grande do Sul, que estava no Ceará, foi o primeiro confirmado com o novo coronavírus, que causa a doença covid-19, na cidade.

De acordo com a prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o rapaz de 32 anos coletou o material para o exame no Ceará no dia 13 deste mês. O resultado do exame, segundo o informado, chegou em Vargem nesta quinta-feira, dia 26, por volta das 11h30.

O prefeito pontuou que o caminhoneiro atualmente está assintomático, ou seja, não apresenta sintomas da doença, assim como seus familiares. Segundo Amarildo, a Unidade de Saúde do bairro em que o rapaz mora já está tomando todas as providências.

A prefeitura pede que a população continue colaborando e permaneça em suas casas, saindo apenas quando necessário.

Vargem Grande do Sul segue agora com dois casos suspeitos da doença, aguardando o resultado dos exames.