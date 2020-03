Balestra pede criação da CEI da saúde

Na reunião que será feita esta tarde de segunda-feira, dia 30 de março entre os vereadores, será discutido também a solicitação do cidadão Ronaldo Ciorniavei Balestra para que seja instalada uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigação na área de atendimento a saúde pública no município de Vargem Grande do Sul.

Balestra, que já foi funcionário de confiança do ex-prefeito Celso Itaroti (PTB) e atualmente está alinhado politicamente com o ex-prefeito Rossi (PSD), apresentou no documento enviado ao presidente da Câmara Paulo Cesar da Costa (PSB), alguns fatos e questionamentos junto ao departamento de Saúde municipal, como se a diretora de Saúde desempenha suas funções a rigor; a falta de medicamentos; demora em exames; médicos que atendem no PPA e estariam limitando alguns tipos de exames; a questão da transferência de pacientes para o hospital; se existe uma cota de atendimento para o hospital e se há recusa em atender pacientes do SUS pelo hospital local; também questiona o pagamento pela prefeitura a hospitais da região para a realização de cirurgias eletivas; se o hospital de Caridade recebe repasse da prefeitura, dentre outras questões.

O documento de Balestra foi lida na sessão de Câmara no início do mês e recebeu parecer do procurador jurídico da Câmara Municipal, Gustavo Quintão de Lima que concluiu que incumbe a cada vereador analisar cuidadosamente os dados apresentados por Balestra e decidir pela apresentação ou não de requerimento para constituição de uma CEI, uma vez que a instauração da Comissão Especial de Inquérito não pode ocorrer mediante votação em plenário e sim por meio de requerimento escrito e apresentado por, no mínimo, cinco vereadores.