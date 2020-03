Gazeta tem janela quebrada

Durante o final de semana, uma das janelas da casa que abriga a redação da Gazeta de Vargem Grande foi quebrada.

O dano foi percebido na manhã desta segunda-feira, dia 30, quando uma das funcionárias da empresa foi ao ao jornal. A Gazeta tem trabalhado de portas fechadas e com a equipe fazendo homeoffice como medida de prevenção ao novo coronavírus.

A responsável pelo jornal, a diretora Fátima E. de Paiva Ligabue, foi à Delegacia de Polícia registrar o boletim de ocorrência sobre o dano. Ainda não se sabe se a ação criminosa foi um ato de vandalismo ou tentativa de represália contra o jornal.

A Gazeta de Vargem Grande, que ao longo de seus 38 anos de serviços prestados à população já teve várias janelas quebradas, continuará a atuar da mesma maneira: com seriedade, isenção e coragem.

Ao redor do prédio onde está instalada a Gazeta de Vargem Grande existem várias câmeras que captam todos os movimentos das ruas. São de várias lojas e prestação de serviços naquela região.

Se for necessário, a direção do jornal poderá solicitar a polícia que faça a necessária averiguação para se chegar ao autor do ato de depredação.

Como se trata de prejuízo de pequena monta, a direção do jornal neste momento, não solicitará a quem de direito, que se proceda uma investigação maior dos prejuízos que sofreu.