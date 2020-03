Vereadores se reúnem hoje para discutir subsídios para próxima legislatura

Está programada para acontecer hoje, segunda-feira, dia 30 de março, às 17h, uma reunião com todos os vereadores no prédio da Câmara Municipal a pedido do presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Cesar da Costa (PSB), para tratar sobre o valor dos subsídios que os vereadores, prefeito e vice irão receber para a legislatura seguinte.

Como informado na edição deste sábado do jornal Gazeta de Vargem Grande, na ocasião será levado ao conhecimento dos vereadores o parecer do procurador jurídico da Câmara Municipal sobre o projeto do vereador José Luís dos Santos (Cidadania), mais conhecido como Zé Luís da Prefeitura, protocolado em 6 de fevereiro e que visa a redução para um salário mínimo, o valor do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul no próximo mandato. Além de receber somente um salário mínimo, o projeto prevê ainda que aja o acréscimo de mais um terço do salário mínimo para o presidente da Câmara Municipal. Atualmente, o valor do subsídio dos vereadores é de R$ 3.867,63 e o do presidente da Câmara, R$ 4.641,15.

O projeto, que caso aprovado entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, ainda propõe que sejam descontados o imposto de renda, contribuições previdenciárias e faltas injustificadas, onde cada uma descontaria 50% no subsídio.

O projeto do vereador Zé Luís (Cidadania) foi muito comentado na cidade depois que o jornal Gazeta de Vargem Grande fez reportagem a respeito, obtendo grande repercussão nas redes sociais, mas depois de ficar tanto tempo nas mãos do presidente do Legislativo, que alegou tempo regimental para estudar o caso, parece ter caído no esquecimento da população.

Muitos vereadores reclamaram da atitude do presidente do Legislativo em não os colocar a par do parecer jurídico do procurador da Câmara acerca do projeto do vereador e somente o fazê-lo agora, depois de quase dois meses em que ele foi protocolado.