Boletim Gazeta de Vargem Grande sobre o Coronavírus – 10

Nesta terça-feira, dia 31, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) decretou o reconhecimento de estado de calamidade em Vargem Grande do Sul devido à pandemia do novo coronavírus, que segue sem a confirmação de casos no município, mas com 8 pessoas aguardando resultado de teste e outras 16 sendo monitoradas sem solicitação de exames.

Hospital de Caridade recebeu equipamentos para se preparar para receber pacientes com covid-19.

