Central de regulação do Departamento de Saúde está em novo endereço

A partir desta segunda-feira, dia 30, a Central de Regulação do Departamento Municipal de Saúde estará atendendo em novo endereço. O órgão, onde é realizado os agendamentos de consultas, exames e transportes, passa funcionar na Via Expressa Antônio Bolonha, no prédio da antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itamar Della Nina Cerva.

Segundo o informado pela prefeitura, o objetivo é diminuir o fluxo e aglomerações de pessoas no Posto de Pronto Atendimento (PPA) “Alfeu Rodrigues do Patrocínio”, como mais uma medida de prevenção ao novo coronavírus, causador da covid-19. O atendimento no PPA será apenas para pacientes que precisam de consultas de urgência e emergência.

Os atendimentos continuam sendo realizados pelos telefones 3643-2297 e 3641-6227, conforme orientação do Departamento de Saúde em prevenção ao Coronavírus, não há necessidade de ir ao local para agendamentos.