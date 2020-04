Com novos equipamentos, Hospital se prepara para atendimento à epidemia de coronovírus

O convênio de R$ 200 mil firmado entre a prefeitura e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul possibilitou a compra de sete monitores cardíacos, um respirador e seis oxímetros de pulso. O convênio foi aprovado pela Câmara em sessão realizada na semana passada.

De acordo com o publicado pela prefeitura, o Hospital de Caridade já recebeu os monitores e o respirador. Os oxímetros deverão ser entregues nos próximos dias. O objetivo da compra dos maquinários é aumentar e melhorar o atendimento dos pacientes e preparar o hospital para os possíveis casos do covid-19 no município.

A autorização da prefeitura para a compra foi realizada após reunião entre o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), a diretora de Saúde Maria Helena Zan e a administração do Hospital de Caridade, onde foi detectada a necessidade de alguns equipamentos com urgência, como medida de preparação para receber pacientes com o novo Coronavírus, entre várias outras atitudes que estão sendo tomadas.

A Prefeitura também autorizou o conserto de dois respiradores e a aquisição de mais dois respiradores novos, porém o prazo de entrega é de 40 a 60 dias, tendo em vista a falta do produto no mercado. Outros municípios também estão com dificuldades em adquirir esse equipamento devido a grande procura nesse momento.

“O repasse para aquisição dos equipamentos foi possível graças a aprovação, pela Câmara Municipal, de projeto de lei de iniciativa do Executivo”, disse o prefeito Amarildo.