Estado anuncia repasse para municípios paulistas até 100 mil habitantes

O governador João Doria (PSDB) anunciou na tarde desta sexta-feira, dia 27, em coletiva de imprensa realizada no Estádio do Pacaembu, o montante de R$ 50 milhões para a cidade de São Paulo combater a pandemia de covid-19. A coletiva aconteceu após o Governador João Doria e o prefeito da capital, Bruno Covas, realizarem vistoria nas obras de instalação do hospital de campanha, que terá leitos para atender pacientes com infecção por coronavírus. Além da verba para a capital, foi divulgado que serão repassados o total de R$ 40 milhões a 565 municípios com menos de 100 mil habitantes, como é o caso de Vargem Grande do Sul.

“Todos os valores deverão ser investidos para o custeio, a compra de insumos, e montagem e operação de hospitais de campanha, como o do estádio do Pacaembu”, disse o governador. Os recursos começam a ser transferidos aos municípios já na segunda-feira, dia 30. Doria ainda confirmou que o hospital de campanha do Pacaembu, pioneiro na capital, será inaugurado na próxima quarta-feira, dia 1, e um segundo ficará localizado no Anhembi.

Os recursos pré-anunciados nesta sexta-feira foram definidos por critério demográfico e de acordo com o piso de atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), que é por habitante. No total, agora são cerca de R$ 310 milhões em recursos destinados ao combate da pandemia de coronavírus em todo Estado.