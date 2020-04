Falecimentos

Faleceu o sr. Eduardo Kemp, no dia 23 de março, aos 61 anos de idade. Solteiro, deixa os pais Elvira e Éden e os irmãos Edilson e Éden. Foi sepultado no dia 24 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Antônio de Pádua Marfil, no dia 25 de março, aos 70 anos de idade. Deixa a esposa Joana e os filhos Leandro e Gustavo. Foi sepultado no dia 26 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Aparecida do Carmo Biscaíno, no dia 21 de março, aos 60 anos de idade. Divorciada, deixa os filhos José Fernando e Fagner, as noras Jaqueline e Renata e os netos Fagner, João Vitor e Breno. Foi sepultada no dia 22 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Jair Lorca Gimenes, nesta sexta feira, dia 27 de março, aos 67 anos de idade. Deixa a esposa Silvia, a filha Fabiana, e irmãos. Foi sepultado nesta sexta-feira, dia 27 de março no Cemitério Municipal Parque das Acácias.