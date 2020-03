Ruas de Vargem são desinfetadas em ação contra o coronavírus

Em uma ação realizada durante toda a semana, a prefeitura de Vargem Grande do Sul realizou a desinfecção das ruas de todos os bairros da cidade com quaternário de amônia, como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus, causador da covid-19. O município foi um dos primeiros da região a adotar a medida.

O produto utilizado nesta operação foi o CB 30, industrializado pela empresa Ouro Fino, o qual foi comprado e doado à prefeitura pela empresa Fuzil. De acordo com a página do fabricante na Internet, o produto tem como principal composto o Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, com elevada ação germicida, associado a um tensoativo que desengordura, potencializando a atuação do desinfetante.

O trabalho está sendo realizado pela Vigilância Epidemiológica, através do médico veterinário Alessandro Souza que coordena as ações, juntamente com a Defesa Civil e Guarda Civil Municipal.

A ação de higienização teve início na última terça-feira e já foi feita nas ruas do Centro, espaços públicos e seguiu para diversos bairros, como Vila Polar, Jardim Fortaleza, Jardim Pacaembu e seguirá para os bairros da parte de cima da rodovia. Amarildo fez um pronunciamento em vídeo publicado em sua página no Facebook, pedindo que a população continue se protegendo e cuidando das pessoas dos grupos de risco, especialmente os idosos.

Na China, país onde o vírus teve origem, a desinfecção foi uma das medidas adotadas e contribuiu para a contenção da covid-19. Por lá, foi empregado o quaternário de amônia de 5ª geração. O produto age como uma película que mata os micro-organismos que estão no local, como vírus, bactérias, fungos e ácaros, e forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado.