Saúde aguarda contraprova do primeiro caso de covid-19 em Vargem

Após confirmar o primeiro caso do novo coronavírus na cidade no final da manhã, da quinta-feira, dia 26, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que a situação será reavaliada com novo teste, que foi coletado na manhã da sexta-feira, dia 27.

Segundo Amarildo publicou em sua página no Facebook, a informação da confirmação do primeiro caso de covid-19 em Vargem teria vindo via e-mail, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, transmitida para a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo, retransmitida ao Grupo de Vigilância Epidemiológica de São João da Boa Vista e a vigilância do município de Vargem.

De acordo com o divulgado, seria um rapaz de 32 anos, caminhoneiro, que foi atendido no Ceará no dia 13 deste mês. O resultado do exame, segundo o informado, chegou em Vargem nesta quinta-feira, dia 26, por volta das 11h30. O prefeito pontuou que o rapaz atualmente está assintomático, ou seja, não apresenta sintomas da doença, assim como seus familiares.

Amarildo explicou que com base nestas informações, foi feito o pronunciamento da manhã, divulgando o caso positivo. No entanto, a pessoa que teria sido o primeiro paciente com covid-19 em Vargem procurou Amarildo para questionar a informação.

Logo após anunciar o primeiro caso em Vargem, a notícia ganhou repercussão imediata na cidade e muitos começaram a procurar quem seria o caminhoneiro. Em poucos minutos, já circulava por grupos de whatsapp várias informações pessoais do rapaz, inclusive sobre locais de trabalho de sua mãe e de sua namorada. A situação tomou tamanha proporção que gerou apreensão no caminhoneiro e seus familiares. Assim, ele teria entrado em contato com o hospital onde foi atendido. Lá ele foi tratado de uma pneumonia e informado que não havia sido atestado o coronavírus.

O rapaz procurou o prefeito para explicar a situação, dizendo que não foi feita a coleta na cidade do Ceará para saber se ele tinha ou não a doença e mostrou o Atestado de Saúde do médico que o atendeu no hospital de Tianguá-CE, cujo diagnóstico consta como pneumonia devido a Streptococcus pneumoniae. Amarildo, por sua vez, fez um novo vídeo, dessa vez informando que o paciente alegou que não teria feito o exame de coleta de secreção para o coronavírus. Assim, informou que a prefeitura irá custear o novo exame para confirmar se o rapaz teve ou não a covid-19.

O paciente e seus familiares continuam em quarentena até que o novo exame comprove se o mesmo teve ou não a covid-19. Ele segue o protocolo que o Ministério da Saúde preconiza no caso, com um enfermeiro ligando duas vezes ao dia para acompanhar a evolução de sua doença e de seus familiares.

Vargem apresenta seis notificações de coronavírus e o primeiro caso positivo consta como em análise, aguardando a contraprova.